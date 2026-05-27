大分市の国道10号で25日午後、信号待ちで停車中の車の窓ガラスを叩き、運転していた女性の腕を引っ張ったとして、46歳の男が逮捕されました。男は容疑を否認しています。 暴行の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む無職の男（46）です。 警察によりますと、男は25日午後3時半ごろ、大分市顕徳町の国道10号交差点で、車の助手席から降り、同じく停車していたパート従業員の女性（30）の車に接近。窓ガラスを叩いた上、ドア