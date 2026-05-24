ボートレース浜名湖（静岡県湖西市）で開催される「SG第53回ボートレースオールスター」（5月26日〜31日）のイベントが、SNSなどで話題を集めている。【写真】豪華メンバーだけど「謎」…ボートレースオールスターのイベント出演者予告＜スケジュール＞ボートレースオールスターは、ファン投票によって出場者が決定するSG（スペシャルグレード）競走。期間中、さまざまなイベント・ファンサービスを予定する。26日は、サッカ