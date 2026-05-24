31日に嵐が東京ドームで行うラストライブの生配信を告知するテレビCMが、24日午後5時59分、民放キー局5局で同時放送された。CMは30秒間で、嵐の歴史を振り返るように過去のコンサート映像が流れ、ツアータイトル「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」と、「FAMILY CLUB online」（STARTO ENTERTAINMENTの映像配信サービス）で配信される日時が表記された。テレビ朝日ではCMが終わると、相葉雅紀（43）がMCを務める「相葉マ