青森県出身のタレント王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。驚きの除霊方法を明かした。この日のテーマは「住まいのトラブル110番」。青森と東京の2拠点生活を送る王林は、自宅での心霊体験を聞かれると「今東京にもお家を設けたんだけど、それまではホテルだったんです。そのホテルが（幽霊が）よくいる。現れて」と振り返った。よく聞く除霊方法として「塩まくといいみたいな」