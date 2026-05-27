ブレーブスが発表ブレーブスやNPBヤクルトでプレーしたボブ・ホーナー氏が死去したとブレーブスが26日（日本時間27日）に発表した。68歳だった。ホーナー氏は1978年にブレーブスで新人王に輝き、1987年にはヤクルトでプレー。初出場となった5月5日の試合で本塁打を放つと、翌日には1試合3本塁打をマーク。驚異的なペースで本塁打を量産した。赤鬼の愛称で親しまれ、31本塁打を放つ活躍を見せた。（Full-Count編集部）