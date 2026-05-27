南国警察署の男性警察官が2026年5月、高知県南国市の40代の女性に交付する予定だった運転免許証を紛失していたことが分かりました。南国警察署によりますと5月26日、南国警察署の香美警察庁舎で運転免許証の更新手続きをおこなった南国市の40代女性に交付する予定だった免許証を紛失したことに気づいたということです。女性は4月、免許証更新の講習を受ける予定でしたが日程を変更したところ、免許証の交付を担当した30代の男性巡