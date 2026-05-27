「伝統ある巨人軍の監督という名を汚してしまい、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」 25日の逮捕報道から一夜明けた26日。会見で、時折、涙を目に浮かべながら辞任を発表した読売巨人軍の阿部慎之助監督。一体何が起きていたのか…。高橋知典弁護士の解説を交えてまとめました。 【写真で見る】巨人・阿部監督の逮捕までに一体何が…長女が手紙で訴えた内容 【取材】高橋知典：弁護士レイ法律事務所子どもに関わる事件