栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した事件で、数日後に出国した４０歳代の男が、現場指示役に通信アプリで被害者宅の情報を送信していた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。男はバールも購入しており、警察当局は事件を計画した人物とみている。県警は２６日、この男について強盗殺人容疑で逮捕状を取った。中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局とも連携して捜査を進める