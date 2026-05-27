記事ポイントシンガポール発スキンケアブランド「RE:ERTH」の日焼け止め美容液が日本国内の医療機関専売で展開開始SPF50+／PA++++の国内最高レベルの防御力に加え、UVA・UVB・近赤外線・ブルーライト・DAMPsに対応する5層プロテクション処方ビルベリー葉エキス・イザヨイバラ果実エキス・カルノシン配合の美容液レベルのスキンケア成分で、透明感とうるおいをサポート シンガポール発のスキンケアブランド「RE:ERTH（リ・アー