初代「ポケットモンスター 赤・緑」（ゲームボーイ用ソフト）の発売から、今年で30周年を迎えた「ポケモン」。いまや「ポケモン」は、日本だけにとどまらず、世界的な人気を誇るメディアミックス作品となった。前編記事『なぜ「ポケモン」だけは30年経っても色褪せないのか…世界的人気が広がり続ける納得の理由』に引き続き、アニメウォッチャーの小新井涼氏が解説する。あらゆる分野とのメディアミックス展開際限なく横に広がり