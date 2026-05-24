JTBと「クレヨンしんちゃん」がコラボした。現在開催中のキャンペーン「飛び出せ！夏旅」の一環として、人気テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」の野原家が登場する新しいCMの放送をこのほど、開始した。「安心して旅を楽しみ、家族の思い出を育む」と同社の思いを、幅広い世代に愛される「クレヨンしんちゃん」の世界観と重ね合わせた。作品の中で描かれているしんちゃんの家族である野原家の姿には、笑いにあふれたにぎやかさだ