31日に嵐が東京ドームで行うラストライブの生配信を告知するテレビCMが24日、民放キー局5局で同時放送された。CMは午後5時59分30秒から30秒間。嵐の歴史を振り返るように過去のコンサート映像に乗せて「ありがとう」の文字、ツアータイトル「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」と、「FAMILY CLUB online」（STARTO ENTERTAINMENTの映像配信サービス）で31日午後6時から配信スタートの旨が表記された。テレビ朝日ではCMが