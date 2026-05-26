タレント・フリーアナウンサーの森香澄が、過去に交際していた“モラハラ彼氏”を親に反対されたエピソードを明かす場面があった。【映像】森香澄の“モラハラ彼氏”エピソード5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログ