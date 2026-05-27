日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。＊＊＊背番号５は長友佑都（ＦＣ東京）が５大会連続で背負うことが決まった。長友が不在だった３月の英国遠征ではＤＦ渡辺剛が着用したが、渡辺は１６にスライドとなり、長友が「５番」となった。過去の「５番」は、０２年日韓大会で２ゴールをマークしたＭＦ稲本潤一、０６年ドイツ大会の主将・ＤＦ宮本恒