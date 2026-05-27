お出かけで疲れすぎた…！？帰りの車中で眠ってしまった柴犬さんの寝姿がSNSで反響を集めています。わんこの可愛すぎる姿が話題を呼び、投稿には「いっぱい遊んだんやね」「ほっぺがたまらん」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車でお出かけをしている犬→途中で眠たくなってしまい、後部座席から…あまりにも尊い光景】 車内で爆睡するわんこ TikTokアカウント「user7790581403911」に投稿された