日本航空のチーフパーサーを務める女性客室乗務員が勤務前に過度な飲酒をしたことが発覚し、出発便が40分以上遅れていたことがFNNの取材でわかりました。5月23日、広島発羽田行きの日本航空252便に乗務予定だったチーフパーサーを務める女性客室乗務員が、空港で行う乗務前の検査を受けたところアルコールが検知されたことがわかりました。日本航空が客室乗務員を交代させるなどしたため、出発便が定刻から40分以上遅れたというこ