日本マクドナルドは5月27日、「もものスムージー」(490円〜)と「マスカットスムージー」(470円〜)を全国のマクドナルド店舗(一部の店舗は除く)で発売する。「もものスムージー」(490円〜)、「マスカットスムージー」(470円〜)○期間限定スムージーが登場「マックに甘いの飲みにこないか?」というメッセージのもと、2つのスムージーが期間限定で登場する。もものスムージーは、「McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ