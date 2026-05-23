「長瀬くんが私に……」俳優の田中みな実が、元TOKIO・長瀬智也とのエピソードを明かした――。田中みな実長瀬智也が「よかったら、みんなで分けて」16日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)では、街中での声かけの話題に。ゲストで映画パーソナリティのコトブキツカサが、「(ファンに)囲まれたらめんどくさい?」と聞くと、「囲まれたことなんて1度もない」とキッパリ。「声かけ