5月下旬、小雨の降る東京。大野智（45）は事務所関係者が運転する車に乗り込んだ。約1週間後のラストライブが終われば、大野は32年のアイドル生活に幕を下ろす――。5月中旬に行われた大阪公演のリハーサルでは、松本潤（42）からプレゼントがあったという。「ダンサーに代役となってもらいライブ全体を通し、メンバー全員で客席に座って観賞したそうです。演出を手がける松本さんはこれまでもライブを客観的に眺めるということは