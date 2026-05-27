記事のポイント【「情報」ではなく「エビデンス（証拠）」という武器】断片的な情報ではなく、ブランドのこだわりや製造プロセスについて整理された知識が求められる。あいまいな表現を使わず、科学的な根拠やデータに基づき、情報の正確さを高めることが信頼の土台になる。【FDC型メディアへの転換ステップ】データの再発見：最前線で得られる有益なデータを抽出し、AIにブランド独自の知識を蓄積させる。提供方法の検討：シミュ