5人組グループ・嵐のテレビCMが24日の午後5時59分30秒から30秒間、民放各局で一斉に流れた。5月31日の午後6時まで「ちょうど1週間」のタイミングでのサプライズとなった。【動画】嵐、各局同時に異例テレビCM…「みんなへありがとう」流れた動画CMでは「ありがとう」のメッセージとともに、嵐の姿や過去のコンサートの様子が映り、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』東京ドーム公演（5月31日）の生配信を告知した。