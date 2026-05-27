神奈川県横須賀市の海岸では、この季節ならではの珍しい光景が見られました。波打ち際を中心に白波に混じって青白い帯状の光が時折輝いて見えます。【映像】波打ち際で青白い帯状の光が輝く様子26日夜、こちらの海岸では「夜光虫」が発生し、普段では見られない独特の光を放っていました。女子3人組「プランクトンが青く光るのを見に来ました。砂とか投げると青い光が海に広がってくる」親子（Q、きょうは何を見に来た？）「夜
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