臼杵市で4月、20代男性を車の中に監禁して暴行し、「300万円用意しろ」などと現金を脅し取ろうとした疑いで暴力団員ら2人が逮捕されました。 監禁と恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、臼杵市末広の指定暴力団六代目山口組傘下組織の組員・陶山陽太容疑者（36）と臼杵市野田の職業不詳の男（25）です。 2人は4月24日午後11時51分頃から翌日午前0時16分頃にかけて、臼杵市内の金融機関の駐車場で20代男性を携帯電話を取り上げて車に