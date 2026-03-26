日本マクドナルドは27日より、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を期間限定で販売する。“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場する。【画像】期間限定の新商品「マスカットスムージー」ほか「もものスムージー」は、2015年に“McCafe b