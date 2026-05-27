警視庁は犬や猫を虐待したとして、動物愛護団体「保護犬猫の家 ななちゃんのおうち」の代表理事を務める丸ノ内留実容疑者（47）を、動物愛護法違反の疑いで逮捕したと5月22日に発表した。逮捕容疑は、今年4月27日、犬猫の排せつ物や死骸が散乱した自宅で犬29匹と猫10匹を飼育し、目の病気やケガを抱えている犬17匹、猫2匹に対して、適切な手当てを行わず虐待したとしている。丸ノ内容疑者は調べに対し、「劣悪な環境で飼育してしま