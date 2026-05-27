実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が27日、自身のSNSを更新。匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）暴走族を比較し“呼び方変更”を提案した。トクリュウが関与しているとみられる事件が相次いで発生。奈良市の住宅に複数の男が押し入り、住人の女性がポーチを奪われて軽傷を負う事件があり、奈良県警は25日、強盗致傷と住居侵入の疑いで京都府の男子高校生ら17〜18歳の3人を逮捕した。3人は京都府福知山市の男子高校