日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。＊＊＊第２次森保ジャパンで南野拓実が背負ってきた「８番」は、久保建英が着用することが決まった。南野が不在だった３月の英国遠征では鈴木唯人が任されたが、本大会ではこれまで２０番が定着していた久保に「８番」が巡ってきた。過去に日本が出場したＷ杯では、８番をつけた選手が合計４ゴールをマー