4月2日、女優・小芝風花と俳優・小関裕太の熱愛が報じられた。人気女優の初ロマンスを微笑ましく見るファンも多かったが、小芝を口説いた “男性アイドル” の存在が浮上し、SNSをざわつかせている。

小芝は4月1日の「文春オンライン」で、小関と同棲しており、結婚する可能性があると伝えられた。この熱愛報道の “続報” が注目を集めている。

「9日の『週刊文春』公式Xが、有料版の記事の一部を投稿しました。投稿によれば、小芝さんは2024年1月期の主演ドラマ『大奥』（フジテレビ系）で共演していた “人気男性アイドル” から熱心に口説かれたものの、きっぱり断ったと伝えられています。当時、小芝さんはすでに小関さんと同棲していたとされており、一途な面がうかがえました」（スポーツ紙記者）

ただ、小芝を口説いていたとされる “男性アイドル” に関して、Xでは

《大奥のキャスト的に2人しか候補いないの笑った》

《風花ちゃんを口説こうとしたの、宮舘か亀梨しかいないやんけ…》

《共演したアイドルで亀梨と宮舘のワンナイトコンビでもう言葉ない》

など、動揺する声があがっている。

『大奥』は、十代将軍・徳川家治の治世を舞台とし、家治と政略結婚した皇族の娘・五十宮倫子が、女たちの愛憎渦巻く世界で生き抜いていく物語。小芝は主人公の倫子役を演じた。

「男性の共演者には、元KAT-TUNの亀梨和也さん、Snow Manの宮舘涼太さん、安田顕さん、高橋克典さん、さらに熱愛がとりざたされた小関さんらがいます。しかし、“人気男性アイドル” という表現に該当するのは、亀梨さんと宮舘さんの2人だけです。2人のうちどちらかが小芝さんにアプローチしていた可能性が浮上したため、困惑するファンもいたのでしょう」（芸能記者）

小芝を口説いた “候補者” として、にわかに注目を集めた亀梨と宮舘。ただ、2人はそれぞれ熱愛を報じられていた。

「亀梨さんは、2024年元日に複数のスポーツ紙で、フリーアナウンサー・田中みな実さんと交際していると伝えられました。『サンケイスポーツ』によれば、亀梨さんと田中さんは2023年の美容雑誌の対談で意気投合し、距離を縮めたとされています。

宮舘さんも、2026年2月の『女性セブンプラス』で、日本テレビの黒田みゆアナウンサーとの交際が報じられました。記事によれば、2人は1年ほど前から関係を深め、黒田アナが宮舘さんの自宅にお泊まりして、出勤する様子もキャッチされています。ドラマ終了から2年が経ちますが、出演者にあいついで熱愛が取りざたされ、混乱を呼んだようです」（同）

ドロドロした愛憎劇が特徴的な『大奥』だが、出演者たちはそれぞれ “純愛” を繰り広げているのか──。