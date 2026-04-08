「もう母国には帰れない…」ドイツ人が語る、日本の“神すぎる”ところ4選
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ドイツ人YouTuberのありがてぃも氏が自身のYouTubeチャンネルで「もう帰国は無理！ドイツにない、日本の神すぎるところ」と題した動画を公開。母国ドイツでの生活と比較しながら、日本の「食べ物」「人の優しさ」「生活の利便性」「文化」がいかに素晴らしいかを解説した。
まず、ありがてぃも氏は日本の「食べ物」について「とにかく美味しすぎます」と絶賛。スーパーで買う食材からコンビニの商品、レストランの料理に至るまで品質が高く、ハズレがないと語る。特に日本の料理人が持つ「素材と味へのこだわり」を高く評価し、ドイツでは食事はそこまで尊いものではないという文化的背景との違いを指摘。日本の豊かな食生活は「本当に宝物です」と表現した。
次に「人が優しい」点として、他人への配慮深さを挙げた。電車を待つ際に自然と列を作る文化や、落とし物が現金を含めて戻ってくる奇跡的な国民性に言及。特に日本の「接客とおもてなしが最高すぎます」と述べ、常に丁寧で一貫した対応は「天国」のようだと語る。ドイツでは店員の気分次第で態度が変わることもあり、日本のサービスに慣れすぎたことによる「逆カルチャーショック」が怖いと本音を漏らした。
さらに「生活が便利」である点として、コンビニと電車をピックアップ。24時間営業で品揃えが豊富、ATMやコピー機まで完備されたコンビニは、日曜にはほとんどの店が閉まるドイツにはない便利な存在だと力説。また、時刻通りに運行するのが当たり前の日本の電車に対し、ドイツの電車は遅延が日常茶飯事で「心細い存在」だと比較し、日本の交通インフラの信頼性を強調した。
最後に「文化」の多様性にも触れ、花見や紅葉といった季節ごとの風物詩、各地の名物、夏祭りなど、日本には味わい深い文化が根付いていると解説した。これらの経験はドイツでは再現できないとし、日本の文化への強い憧れを示した。
動画を通して、ありがてぃも氏は日本の日常に溢れる魅力が、自身に「もう帰国は無理」と思わせるほど強力であると結論付けた。外国人ならではの視点から、日本人が見過ごしがちな自国の素晴らしさを再発見させてくれる内容となっている。
まず、ありがてぃも氏は日本の「食べ物」について「とにかく美味しすぎます」と絶賛。スーパーで買う食材からコンビニの商品、レストランの料理に至るまで品質が高く、ハズレがないと語る。特に日本の料理人が持つ「素材と味へのこだわり」を高く評価し、ドイツでは食事はそこまで尊いものではないという文化的背景との違いを指摘。日本の豊かな食生活は「本当に宝物です」と表現した。
次に「人が優しい」点として、他人への配慮深さを挙げた。電車を待つ際に自然と列を作る文化や、落とし物が現金を含めて戻ってくる奇跡的な国民性に言及。特に日本の「接客とおもてなしが最高すぎます」と述べ、常に丁寧で一貫した対応は「天国」のようだと語る。ドイツでは店員の気分次第で態度が変わることもあり、日本のサービスに慣れすぎたことによる「逆カルチャーショック」が怖いと本音を漏らした。
さらに「生活が便利」である点として、コンビニと電車をピックアップ。24時間営業で品揃えが豊富、ATMやコピー機まで完備されたコンビニは、日曜にはほとんどの店が閉まるドイツにはない便利な存在だと力説。また、時刻通りに運行するのが当たり前の日本の電車に対し、ドイツの電車は遅延が日常茶飯事で「心細い存在」だと比較し、日本の交通インフラの信頼性を強調した。
最後に「文化」の多様性にも触れ、花見や紅葉といった季節ごとの風物詩、各地の名物、夏祭りなど、日本には味わい深い文化が根付いていると解説した。これらの経験はドイツでは再現できないとし、日本の文化への強い憧れを示した。
動画を通して、ありがてぃも氏は日本の日常に溢れる魅力が、自身に「もう帰国は無理」と思わせるほど強力であると結論付けた。外国人ならではの視点から、日本人が見過ごしがちな自国の素晴らしさを再発見させてくれる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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2023年に日本に移住したドイツ人です。 ドイツと日本の架け橋になりたいです！