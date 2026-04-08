「真犯人は別にいる」岩手17歳女性殺害事件の闇にどこまで迫れるか…街録ch三谷三四郎が語る「上出遼平がつくり出す“一線を越える”映像術」

地上波からNetflix、さらにはAbema、U-NEXTまで――。コンテンツが乱立する今、人を真に熱狂させるのは「面白い」の先にある「ヤバい」番組だ。1000人以上の剥き出しの人生を記録し続けてきた『街録ch』ディレクター・三谷三四郎が、エッジの効いた一作を独自のバイアスで読み解く。



連載「今、ヤバい番組」第６回は、上出遼平氏が突如開設したあのチャンネルについて。

岩手17歳女性殺害事件を独自に捜査

他のチャンネルとは一線を画す上出氏の映像

事件当時からそのままの部屋