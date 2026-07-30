みんかぶマガジン
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「東大ブランド」で就活を舐めた末路…学歴活動家・じゅそうけんが分析する「東大卒なのに予後不良」5つの特徴
最強の学歴・東京大学。書類選考はフリーパス、親や周囲からの承認も抜群の「東大卒」でありながら、社会人になってから自己評価と現実のギャッ…
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「もっと稼ぐ」より圧倒的に簡単。元国税専門官が教える、知っているだけで数百万の差がつく「控除」の威力
「一生懸命働いて稼いでいるのに、手元に思ったほどお金が残らない」――そう嘆く人の多くは、稼ぐという「攻め」ばかりに気を取られ、税金を抑…
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AI動画で月収50万！初心者のための「ツール選び×Xアカウント」ステップアップ術
「プロ並みの映像表現を個人で出力できる時代が到来した一方で、その裏側には泥臭い編集作業とリアルなコスト、そして戦略的なSNS発信が存在す…
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幼稚園児に税金の話はNG。元国税専門官が教える、子どものマネーリテラシーが劇的に覚醒する「絶好のタイミング」
「自分の子どもには、将来お金で苦労してほしくない」――親であれば、誰もがそう願うものだ。しかし、学校では教えてくれない「お金の生きた知…
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「ChatGPTで漫画」からAIアニメへ！月収50万を目指すためのAIと人間の“勝てる棲み分け”
「AI技術の劇的な進化により、個人の表現手法は『静止画・漫画』から『動画・アニメーション』へと一気に跳躍した」――。前回のインタビューで…
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決算繁忙期を勝ち抜く「プロのIRの読み方」と、凄腕ファンドマネージャーが密かに狙う「２つの巨大テーマ」
IT投資の資金がAIインフラへと強烈に吸い上げられ、相場が乱高下する中で迎える決算繁忙期。投資家は、既存の枠組みにとらわれず、次なる成長の…
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10年持てる優良株は「M7のうち6社だけ」著名投資家がテスラを外した理由と、暴落に備える「6・2・2」の黄金ルール
「優良な成長株を見つけたら、値動きに惑わされず長期保有する」——。株式投資の世界では、王道とされてきた考え方だ。 しかし…
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「お金が貯まったら投資」は絶対に一生貯まらない。元国税専門官が教える、お金が自然と増える「先取り投資」の仕組み化と、働き方別の新NISA・iDeCo戦略
「投資を始めたいけれど、毎月の生活費がいっぱいいっぱいで、貯金すらまともにできていない」――そんな悩みを抱える人は非常に多い。 前…
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AI動画で半年で月収50万！副業で稼ぎたい会社員に教える「AI任せ」のキャリア移行術
「Web制作の実績をあっさりと手放し、AIクリエイティブの最前線に飛び込んだ」――そんな挑戦を体現している人物がいる。AIアニメ制作やAIプラ…
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元手34万8000円から2.4億円、元芸人投資家が“地獄”を経験して掴んだ「銘柄選定法」
元芸人・パチンコライターという異色の経歴を持つ投資家、ハニトラ梅木（@kabuchenko）さん。彼の投資人生は、種銭34万8000円から始まりました…
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あの業界の「逆襲」を待て！ 人気投資系YouTuberが教える「夏に仕込みたい」テーマ・銘柄を公開
日経平均株価がAI・半導体関連銘柄に牽引され高値圏で推移する一方、その偏りの大きさに警鐘を鳴らす投資家もいます。 普段はサラリーマン…
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「令和の米騒動」からわずか1年半で価格崩壊を招いた自民党の自業自得…「自分たちが正しい価格を知っている」と錯覚する政治の傲慢 小倉健一
2024年夏の「令和の米騒動」からわずか1年半。5キロ5000円に迫ったコメ価格は急落し、今度は卸の倉庫に売れ残ったコメが積み上がる過剰事態を迎…
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『夫婦別姓刑事』佐藤二朗＆橋本愛トラブルの背景ーー吉田豪が見た「繊細すぎる役者ふたり」 間に入ったフジテレビの決定的な調整不足
ドラマ『夫婦別姓刑事』の現場トラブルを巡り、ネット上では佐藤二朗氏と橋本愛氏に対するバッシングや過剰な擁護が続いている。だが、これまで…
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Xフォロワー12万人超の「給与明細買取屋さん」が語る、会社員がスキマ時間で月10万〜200万円稼ぐリアル副業攻略法
「他人の給与明細を買い取り、SNSに投稿する」――そんな一見奇抜なアイデアから、1日わずか1時間の作業で「月利益1000万円超」を弾き出す人物…
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名門中高一貫校に進学して中1の春からいきなり成績上位を獲得する子たちの意外過ぎるたった１つの共通点…なぜ中1の4月で成績上位トップ25%になれないのが致命的なのか
二月の勝者に無事なれた家庭も、そうでない家庭も、長かった中学受験を戦い抜いてほっと一息ついている頃ではないだろうか。 さて、春から…
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高スペック不要で20代女性とも出会える！30代以上の男性がマチアプで彼女を作るための服装＆髪型の極意
「出会いには、高い年収や若さといった特別なスペックが必要だ」――そんな諦めにも似た常識を軽やかに覆し、数多くの男性を結婚へと導いてきた…
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Xフォロワー12万人超の「給与明細買取屋さん」が語る、noteで月200万円を稼ぐコンテンツの共通点
「他人の給与明細を買い取り、SNSに投稿する」――そんな一見奇抜なアイデアから、1日わずか1時間の作業で「月利益1000万円超」を弾き出す人物…
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「元手10万・知識ゼロから家賃収入5300万円」ボロ家で稼ぐ不動産投資術、180万円の売り出し物件を100万円で仕入れた方法
元手わずか10万円、知識も経験も完全に「ゼロ」の状態からスタート。それから8年後、地方の「ボロ家」を中心に120戸を運用し、年間5300万円の家…
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AI副業で企業案件を獲る方法。「既存スキル×AI」の掛け算と、初心者が陥る「最初の壁」の正体
AIで副業すれば誰でも稼げる。そんな言説がSNSやYouTubeに溢れるようになって久しい。ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及により、ライテ…
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稼げるジャンルは罠？月収100万ブロガーが明かす、個人が大企業に勝つための「ニッチテーマ」必勝法
手取り16万円の会社員でありながら、ブログで月収100万円超えへのサクセスストーリーを実現したのが、ヒトデ氏だ。Xでブログ運営のノウハウを発…