幼稚園児に税金の話はNG。元国税専門官が教える、子どものマネーリテラシーが劇的に覚醒する「絶好のタイミング」

「自分の子どもには、将来お金で苦労してほしくない」――親であれば、誰もがそう願うものだ。しかし、学校では教えてくれない「お金の生きた知…