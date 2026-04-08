荷室1.4倍の「ツーリング仕様」!?

2026年2月25日に発売となったトヨタのステーションワゴン型BEV（バッテリーEV：電気自動車）、新型「bZ4Xツーリング」は、既存の「bZ4X」をベースとしながら、荷室空間を大幅に拡大し、より「使えるBEV」へと進化したモデルです。

デザイン性重視から実用性重視へと軸足を移したことで、BEVの価値提案そのものに変化をもたらしています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型“ステーションワゴン”」です！ 画像で見る（30枚以上）

最大のポイントは、リアセクションの設計変更による積載性の向上です。

従来のbZ4Xは、クーペ風のルーフラインと傾斜したリアウインドウを採用したスタイリッシュなデザインが特徴でしたが、その造形は荷室空間の制約にもつながっていました。

今回のbZ4Xツーリングでは、ルーフ後端の延長やリアゲートを立ち上げた形状とすることで、実用性を優先したパッケージへと転換しています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mmです。

ベースのbZ4X（全長4690mm）に対して全長は140mm延長されていますが、ホイールベースは共通とすることで、最小回転半径は5.6mに抑えるなど取り回し性能は維持されており、延長分をそのまま荷室空間の拡張に充てたパッケージングが本モデルの大きな特徴です。

全体のシルエットも、従来のクーペSUV的な造形から、ステーションワゴンに近い実用志向のフォルムへとシフトしています。

その荷室容量は従来比で約1.4倍となる619Lを確保。リヤシート使用時でも最大荷室長1092mm、荷室高850mmを確保しており、ゴルフバッグ4個の積載にも対応します。

さらに後席を倒せばほぼフラットな空間が広がり、最大荷室長は1850mm、容量1240Lに達します。

長尺物や大容量荷物への対応力が従来モデルから大きく向上したことで、アウトドア用途や長距離移動といったシーンでの実用性が大きく引き上げられました。

bZ4Xが「スタイル重視の都市型BEV」だったとすれば、ツーリングは「道具として使えるBEV」へと性格を変えたモデルといえるでしょう。

パワートレインは前後にモーターを配置する電動システムを採用し、FFモデルと4WDモデルを設定。最高出力はFFが165kW（224ps）、4WDが280kW（380ps）とされています。

WLTCモードによる航続距離はFFで734km、4WDで667kmを確保しており、ベースモデル（bZ4XはFF746km、4WD687km）と比較しても、ボディ大型化による影響はあるものの、その差は概ね10〜20km程度に抑えられています。

加えて、バッテリーの温度管理機能や150kW級の急速充電器への対応など、日常使用における利便性にも配慮されており、バッテリー保証についても、10年20万kmまでの無料修理や、新車比で充電量70％を下回った場合にはバッテリー無償交換保証も用意。長期使用に対する安心感も確保されています。

価格（消費税込み）は、FFが575万円、4WDが640万円。サブスクサービス「KINTO」では月額7万7440円から利用可能です。

電動SUVとして中核的な価格帯に位置しており、実用性の向上を踏まえれば、従来モデルよりも現実的な選択肢として検討しやすい一台といえるでしょう。

※ ※ ※

従来モデルの弱点とされた積載性を大きく改善し、「使えるBEV」へと進化したbZ4Xツーリング。デザイン重視から実用性重視へと舵を切ったことで、「用途で選ぶクルマ」という新たな価値が付加されました。

BEVワゴンの新たな選択肢として、今後の市場評価が注目されます。