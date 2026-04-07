「これがトラック!?」荷台も捨てた「いすゞの異端マシン」がスゴすぎた！

「これが本当にピックアップトラックなのか」と思わず目を疑うコンセプトモデルがタイ「バンコク国際モーターショー2026」に登場しました。

しかもこのモデル、単なるショーカーではなく市販化が決まっているというのです。その実態を現地で確認しました。

【画像】超カッコいい！ これがいすゞの斬新すぎる「“高性能”商用車」です！ 画像で見る（30枚以上）

2026年3月25日から4月5日まで開催されたバンコク国際モーターショー2026で、いすゞが公開したピックアップトラック「D-MAX」をベースとするレーシングコンセプト「いすゞチャレンジタイランド」は、いすゞがタイ市場で展開するモータースポーツ活動の一環として開発されたモデル。

タイ国内で開催されるD-MAXのワンメイクレースを想定した車両で、実際の競技参加を視野に入れた構成になっているとのこと。15台限定での市販化が予定されているそうです。

開発を担当したのは、タイ発のモータースポーツ系スタートアップ「TERA S Motor」です。学生フォーミュラ出身の若手エンジニアが中心となって立ち上げた企業で、外装のエアロパーツについても自社設計・自社製作によるものとされています。

実車を目にしてまず印象に残るのは、その極端に低い車高です。

ピックアップトラックというよりも、サーキットを走るGTマシンのようなスタンスで、一般的なトラックのイメージとは大きくかけ離れています。

一方で、キャビン形状や基本骨格にはD-MAXの面影が残されており、この「見慣れたものと異質なものの同居」が強烈な違和感を生み出しています。

フロントまわりは、大胆なエアロパーツによって強烈な存在感を放っています。大きく開いた開口部に加え、地面すれすれまで張り出したカーボン製の調整式フロントリップスポイラーを装着。空力性能を意識した機能的な造形となっているようです。

ボディサイドでは、その異様さがさらに際立ちます。

前後フェンダーは大きく張り出し、サイドスカートとともにタイヤを覆い込むようなフォルムを形成。ホイールとボディのクリアランスは極端に小さく、通常の走行を前提としていないことが一目でわかります。

装着されていたタイヤはTOYO製「PROXES SPORT 2」で、サイズは275／40RZ18（6穴）。リアホイールにはエアロディスクカバーも備えられていました。

リア回りはさらに特徴的でした。

本来、荷物を積載するための荷台には、ディフューザー形状のパネルが装着され、大型の調整式リアウイングと垂直尾翼が組み合わされています。

さらにリアバンパー下部にもディフューザーを装着するなど、ここにはもはや「荷物を運ぶ」という役割は存在せず、用途を完全に走行性能へと振り切った構成となっています。この割り切りの強さこそが、本モデルの最大の特徴といえるでしょう。

インテリアも同様に競技用途を前提とした設計で、ロールケージが組み込まれ、不要な装備は徹底的に排除。計器類も必要最低限に整理されています。

パワートレインには、チューニングが施された2.2リッターディーゼルターボ「MAXFORCE」エンジンを搭載し、最高出力285ps・最大トルクは507Nmを発揮します。

ブレーキシステムには6ピストンフロントキャリパーのネオテック「EVO-R」を採用し、BKレーシングクラッチやリミテッドスリップ式リアデフも組み合わせるなど、構成は本格的です。

単なるショーモデルではなく、このままレースに投入できる完成度を備えている印象を受けました。

日本ではいすゞの乗用モデルを見る機会は限られていますが、タイではこうした大胆な表現が成立しているのも興味深いポイントです。

商用車メーカーというイメージの強いいすゞですが、その枠を超えた一面が確かに存在していることを実感させられました。

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このいすゞチャレンジタイランドは、ピックアップ本来の実用性をあえて手放し、走りと見た目に振り切った異色の一台といえます。

荷物の代わりに「存在感」を積み込んだかのようなこのモデルは、タイ市場ならではの自由な発想とモータースポーツ文化を象徴する存在といえるでしょう。