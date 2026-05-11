新潟市保健所は11日、スイセンを食べたことによる食中毒が発生したと発表しました。患者は新潟市内に住む家族3人で、5月7日夕方に90代女性が自宅に生えたスイセンをニラと誤って採取。60代女性が台所に置かれたスイセンを豚肉や卵とともに中華風いためとして調理。60代男性を含む家族3が食べ、30分から1時間後に嘔吐や下痢などの症状があらわれ救急搬送。1人が一時入院しましたがその後退院、3人とも快方に向かっています。調査の