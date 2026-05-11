2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。政治・経済（国際）部門の第2位は――。▼第1位｢日本の新幹線｣を売らなくてよかった…習近平が東南アジア3カ国に敷いた"完成しない高速鉄道網"の大誤算▼第2位習近平が｢日本に行くな｣と煽った悲惨な結果…友好国･ロシアに向かった中国人客の｢ぼったくり被害｣､死者も▼第3位｢世界のお金持ち｣が来るはずがガラガラ…水道も電気もない､ド