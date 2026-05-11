ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の日本人乗客1人が現地時間10日、イギリスに到着しました。外務省によると「健康状態に問題はない」ということです。集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」の日本人乗客1人はスペイン領のカナリア諸島で下船した後、イギリス政府が手配したチャーター機で、イギリスに到着しました。日本とイギリスによる、不測の事態での海外からの自国民の待避について協力する