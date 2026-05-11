物価高が続いている中での価格据え置き宣言です。イオンは、プライベートブランド「トップバリュ」の食品など約3500品目について、この夏は価格を据え置くと発表しました。例えばパスタは、原料の調達先をイタリアからトルコに変更、またティッシュは箱をコンパクトにして輸送効率を高めるなどしてコストを抑え、品質も値段も維持したとしています。イオントップバリュ・土谷美津子社長：また（物価が）上がるんじゃないかと、多く