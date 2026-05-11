奈良市で下校中の女子児童に下着を脱がせ、スマートフォンで撮影したとして24歳の無職の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、奈良市の無職・山田直央容疑者（24）です。 警察によりますと山田容疑者は先月17日ごろ、奈良市の住宅の敷地内で、この家に住む女子児童に「パンツ脱いで」と声をかけて下着を脱がせ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。 女子児童は当時、