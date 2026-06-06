キャビン
『キャビン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年8月1日
2026年7月30日
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トヨタがGRMNカローラを北米発表、2人乗り四駆仕様で730台限定販売へ
後席を撤去した2人乗り仕様で約30kgの軽量化を実現しており
くるまのニュース
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トヨタが一部改良した新型ハイエース、受注再開で問い合わせが急増
改良の主な目的はUN-R17適合で座席やヘッドレストの強化であり
くるまのニュース
2026年7月29日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月21日
2026年7月16日
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三菱が新型パジェロの復活を予告、小型モデルも含むシリーズ展開を示す
トライトンのラダーフレームを基に専用開発され、PHEVの採用も検討されているとみられる
くるまのニュース
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新車69万円の3人乗りEVトライクが販売急増、累計500台に到達
累計500台を販売し、車検不要・普通免許で乗れる手軽さが支持を集めている
くるまのニュース
2026年7月12日
2026年7月10日
2026年7月9日
2026年7月8日
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1泊3600円の進化系カプセルホテル 高い天井や大浴場、充実設備に満足も
大阪・ファーストキャビン西梅田は1泊3600円で高天井や大型テレビを完備
livedoor ECHOES
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いすゞが普通免許で運転できる7人乗りキャブコンを発売
小型トラック「エルフミオ」ベースで7人乗り・6人就寝を確保した本格仕様
くるまのニュース