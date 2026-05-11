タレントの壇蜜さん（45）が2026年5月9日放送のトーク番組「東北 しゃべり亭」（NHK）に出演し、Xでは、痩せたように見えるなどとして心配する声が広がっている。黒髪をゆるく巻き、花柄ワンピで番組出演同番組は東北ゆかりのゲストらを迎え、NHK仙台放送局や各県で公開収録を行っている。今回は「出張版in大仙〜壇蜜〜」として、壇蜜さんが秋田県大仙市を訪れ、郷土料理や祖母の話など秋田愛を語るという。放送に先立ってNHK仙台