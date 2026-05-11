俳優の柳川るい（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。芸能界引退を報告した。柳川は「この度、芸能活動を引退することとなりました。これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします」と報告。「関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」と伝えた。1998年2月8日生まれ、埼玉県出身の柳川は、今