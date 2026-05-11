news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「妻殺害の疑い“老々介護”疲れか就寝中に…82歳夫を逮捕」についてお伝えします。◇◇◇上着を頭から被りうつむく男――。福島県・福島市に住む井上巧容疑者、82歳です。同居する76歳の妻・悦子さんを殺害した疑いがもたれています。記者「現場は閑静な住宅街です。今も規制線がはられていまして、物々しい雰囲気となっています」事件は妻の就寝中に起きました。10日午前4