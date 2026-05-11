俳優の斉藤由貴（59）が、11日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金前9：50）に生出演。冒頭から“天然”ぶりを発揮した。【写真】「美しい」「キレイになられて…」斉藤由貴の娘・水嶋凜の近影この日、7年ぶりのスタジオ出演となった斉藤。3児の母として、前日の「母の日」の過ごし方を問われると「食卓のところにお花とプレゼントが置いてあって。それをやってくれたのは次女だったんですけど…そのプレゼン