大阪府泉佐野市が、親が育てられなくなった赤ちゃんを匿名で引き受ける事業の実施計画の概要を発表しました。 泉佐野市は、さまざまな事情で親が育てられなくなった赤ちゃんを匿名で引き受ける、いわゆる「赤ちゃんポスト」の設置を進めていて、りんくう総合医療センターで「赤ちゃんいのちのバトン」という名称で今年度中の運用開始を目指しています。 泉佐野市によりますと、3月末に事業実施計画を大阪府に提出し