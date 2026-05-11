お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が１１日、Ｘを更新。中山功太が「１０年ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と発言したことから端を発した騒動を謝罪した。関係者によると、当人同士で既に解決した問題ということもあり、高橋は予定通りに仕事をしていくという。また、一部でパンサー・尾形貴弘が語っていた「嫌いな先輩芸人」は高橋ではなく、別の芸人であることも明かした。高橋の相方・八木真澄も、尾形と高橋の関係に