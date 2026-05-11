「みきママ」こと料理研究家でタレントの藤原美樹（４６）が１０日、インスタグラムのストーリーズを更新し、同日の「母の日」に花束をもらったことを報告した。ただ、母の日の花といえばカーネーションだが、みきママはもらった花は仏花（ぶっか、ぶつばな）だと思ったようだ。みきママはストーリーズに「母の日のお花をもらったんだけどこれ、お供え用だよ？」と投稿。同日、Ｘ（旧ツイッター）には「母の日のお花もらったん