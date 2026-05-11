広島県警は11日、同県廿日市市の介護施設で利用者の女性（93）が負傷し部屋で倒れていたのに放置したとして、保護責任者遺棄の疑いで、同市の介護福祉士福田聖太容疑者（36）を逮捕した。女性はその後死亡した。