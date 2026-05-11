能登半島沖の大規模変形帯2024年の能登半島地震の津波を引き起こした可能性が高い海底活断層や地層の変形が集中する「大規模変形帯」を発見したと、東京大や海洋研究開発機構などの研究チームが11日付英科学誌に発表した。地震は能登半島北西部から北東沖にかけての長さ約150キロの断層が起こしたと考えられてきたが、津波を発生させた断層は不明だった。チームは24年3月、研究船で能登半島の北東沖を人工的に起こした振動で探