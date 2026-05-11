ぱーてぃーちゃんの信子が8日『笑って学べる!超GTぱーてぃー』に出演。生放送の企画でハプニングが起きる中で見せた神対応が反響を集めた。【映像】まさかのハプニング→胸元あらわな衣装で神対応スーパーGTを振り返る同番組内で「ぱーてぃーちゃん」の3人と、NISMOの松田次生監督、KONDO RACINGの名取鉄平がそれぞれペアを組み、『グランツーリスモ7』で対決する特別企画を実施。事件が起きたのは、「信子＆名取」ペアと、「