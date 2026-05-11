格闘技界に?飛龍革命?だ。ＲＩＺＩＮＦＦは１１日、格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）での「松嶋こよみＶＳライアン・カファロ（米国）」の決まり手を「リアネイキッドチョーク」から「ドラゴンスリーパー」に変更すると発表した。松嶋とカファロの試合は序盤からともに引かず激闘となった。最後は３ラウンドにカファロが上からギロチンチョークをしかけ、これを脱しようとし